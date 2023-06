Inscrições para especialização no IFFar encerram-se neste domingo

As inscrições do Processo Seletivo para o Curso de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática do IFFar – Campus Alegrete vai até o próximo domingo, 18 de junho. São oferecidas 30 vagas para portadores de diploma de nível superior. A seleção se dará por sorteio público. O curso tem carga-horária de 360 horas (3 semestres). As aulas presenciais ocorrem nas terças e quintas-feiras, das 19h30 às 23h.

As inscrições para a seleção são gratuitas e devem ser feitas até 18 de junho pela internet, através deste link. No ato da inscrição, o candidato deve submeter cópias dos seguintes documentos:

Diploma de graduação ou declaração de conclusão do curso, constando que o diploma está em fase de expedição, ou declaração para o primeiro semestre letivo de 2023;

Comprovante de residência no nome do candidato. Caso o candidato não seja o titular do comprovante, o proprietário deverá preencher e assinar uma declaração e o candidato deverá enviá-la junto ao comprovante de residência. O modelo de declaração está disponível no edital de seleção;

CPF ou CNH contendo o número do CPF; RG ou CNH contendo o número do RG; Certidão de nascimento ou certidão de casamento. Para candidatos cotistas, além dos demais documentos, deverão ser enviados também documentos de acordo com a cota escolhida. A lista de documentos para cada cota está disponível no edital de seleção.

As informações completas estão disponíveis no Edital nº 209/2023. O início das aulas está previsto para o mês de agosto de 2023. O Período de inscrições é de 23/05 a 18/06/2023; Lista preliminar de inscritos: 26/06/2023. Prazo para interposição de recursos referente à lista preliminar de inscritos: 27/06/2023. A lista preliminar dos candidatos classificados sairá dia 30/06/2023. Já o prazo para interposição de recursos referente à lista preliminar de candidatos classificados expira dia 2 de julho. O resultado final, dia 3, com período de matrículas (primeira chamada): 03 a 05/07/2023; Período de matrículas (candidatos suplentes): 06 e 07/07/2023 e início das aulas no mês de agosto. Mais informações no link:

Edital nº 209/2023 – Processo Seletivo para Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu do IFFar – 2023/2 – Modalidade Presencial