Será o fim? Nenhum novo caso de Covid na última semana

Alegrete apresenta um cenário positivo em relação à pandemia de Covid-19. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, no período de sábado, 10 de junho, a sexta-feira, 16 de junho, não foram registrados novos casos positivos na região.

Os dados revelam que o município teve uma semana sem nenhum novo caso confirmado da doença. Essa notícia é animadora e mostra que as medidas de prevenção adotadas pela população estão sendo eficazes para conter a propagação do vírus.

Desde o sábado, 10 de junho, até o domingo, 16 de junho, não houve registros de casos positivos. A sequência de dias sem novas infecções é um indicativo promissor de que a situação epidemiológica está sob controle na região.

Além disso, não foram registrados recuperados no período avaliado. Isso significa que o número de casos ativos no município é igual a zero, indicando uma estabilidade na curva de casos ativos.

A situação no hospital também é tranquilizadora, uma vez que não há pessoas internadas com Covid-19 na Santa Casa de Alegrete. No entanto, é importante destacar que, desde o início da pandemia, Alegrete registrou um total de 333 óbitos por Covid-19. Essas perdas representam um impacto significativo na comunidade, reforçando a necessidade de se manterem as medidas preventivas mesmo em momentos de baixa circulação do vírus.

Quanto à testagem, foram realizados 66.333 testes no município. Desses, 43.964 foram negativos e 22.359 foram positivos. É fundamental continuar ampliando a testagem para identificar possíveis casos assintomáticos e evitar a disseminação do vírus.

Atualmente, há sete pessoas em observação com síndrome gripal. Esses indivíduos estão sendo monitorados pelas autoridades de saúde e recebendo o devido acompanhamento necessário.