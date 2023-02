PAT, com ajuda de policial civil, promove reencontro de irmãs separadas há 42 anos

A atitude elogiável, com a iniciativa de tentar reaproximar as irmãs, partiu do Comissário de Polícia José Carlos Zambiazi, lotado na Delegacia de Polícia Regional de Alegrete.

Emocionado com o feliz desfecho, relatou o Comissário:

“Hoje pela manhã, por volta das 06:30, como faço todos os dias, estava em frente a minha casa, tomando um mate (chimarrão) com minha esposa, e ao verificar as notícias do Alegrete, no Portal Alegrete Tudo, li um texto de uma senhora de Cacequi (Maria de Fátima Martins Pereira), que fazia 42 anos que não via, não tinha notícias da irmã (Ana Emília Martins Pereira), que por motivos financeiros foram separadas.

Por meio do Sistema Consultas Integradas, localizei o ex-companheiro de Ana, e após me questionar muito, e eu ter me identificado como Policial Civil, me passou o contato de Ana Emília.

Liguei para Ana Emília e ela disse que sabia que tinha uma irmã com o nome de Maria, mas que não sabia onde morava e se ainda estava viva.

Então falei para Ana Emília que a irmã Maria estava viva e que queria muito falar com ela. Liguei para Maria, me identifiquei, e pedi para ela se sentar que tinha notícias de sua irmã Ana Emília. Maria primeiramente ficou apavorada, me disse, “não vai me dizer que minha irmã está morta” e eu respondi, tua irmã está viva, reside em Canoas/RS, vou lhe passar o número do telefone dela que ela quer falar contigo. Mais tarde Maria de Fátima me mandou um WhatsApp, agradecendo, dizendo que a emoção foi muito grande. E eu também me emocionei, foi muito legal!”

A Delegada titular da 4ª DPRI, Daniela Barbosa de Borba, destacou, além da competência, a proatividade, altruísmo, empatia e solidariedade como características do Comissário José Carlos Zambiazi, fundamentais para o desempenho da carreira de policial civil. Segundo a Delegada, simples gestos como esse são fundamentais nos dias atuais, pois aproximam a comunidade da Polícia Civil, cujo lema é “servir e proteger”.