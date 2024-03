Obras na rede de esgoto geram transtornos em ruas de Alegrete; Corsan não alertou a população

Obras da rede de esgoto estão sendo feitas no bairro Vila Nova e parte do centro da cidade. Desde o início do mês de março, uma empresa contratada pela Companhia Riograndense de Saneamento trabalha em vários pontos entre a Rua Presidente Dutra, General Arruda e no bairro Vila Nova nas ruas José do Patrocínio, Joaquim Astrar e Duque de Caxias.

Escavações para implantação da rede para esgoto cloacal e a instalação de caixas coletoras em frente às residências tem gerado um transtorno para os moradores. “Eles não avisaram nada, simplesmente vem abrindo buracos na rua e pronto”, dispara um morador da Duque de Caxias, que sugeriu não ser identificado. Na redação do PAT diversas ligações pipocaram desde o início das obras. A reportagem verificou os locais e questionou a Corsan sobre o trabalho.

Conforme apurado junto a assessoria da Companhia, em breve será informado o cronograma completo e na sequência o lançamento das obras a nível municipal, que será realizado em evento na Câmara. A Corsan não detalhou a sistemática das obras, alegando que não está fechado o planejamento de 2024.

No entanto, a autarquia afirma que o projeto é bastante amplo no âmbito municipal e ainda carece de informações totais, nem investimento total para esse ano e também não houve divulgação da extensão da rede a ser implantada. Segundo informações colhidas junto a assessoria, os números só serão informados quando estiver fechado o planejamento.

O setor de obras sustenta que até o final de março está previsto o fechamento dos planejamentos e na primeira quinzena de abril, será o lançamento do projeto em âmbito municipal. Por fim, a Corsan pontua que estes transtornos fazem parte do processo, ao concluírem as etapas, a população terá muitos beneficios.

Não bastasse o transtorno, às chuvas no final de semana que somaram mais de 270mm em pouco mais de 48 horas, causaram mais estragos em entradas de garagens e até em passeios públicos (calçadas). Outro problema ocorreu em uma adutora na rua Alexandre Lisboa, ali o trecho está em meia pista, com cones sinalizando o reparo. Na Venâncio Aires, uma tampa está cedendo na esquina com a rua Tamandaré e na sequência da Venâncio em frente a um supermercado, o esgoto corre a céu aberto, depois de romper uma tampa de ferro com a força da água.