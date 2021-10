Instrutor de trânsito alegretense é destaque no site do Detran RS

O alegretense Gilberto Piccoli foi destaque no site do Detran RS. No último dia 16 foi comemorado o Dia do Instrutor e ele foi selecionado para produzir um material que foi veiculado no site do Detran homenageando todos os profissionais gaúchos.

Gilberto foi escolhido para gravar vídeo no Dia do Instrutor

Gica como é carinhosamente conhecido por muitos no município, realiza um trabalho elogiável no CFC Alegrete, com um carisma contagiante o profissional é bastante procurado e elogiado para ministrar aulas práticas de direção. Com agenda lotada, o alegretense ainda está ministrando aulas na cidade de Santiago, na URI.

Gilberto Martins Picolli trabalhava em uma tornearia mecânica quando foi no Centro de Formação de Condutores fazer uma mudança de categoria e recebeu um convite inusitado: porque você não faz o curso de instrutor de trânsito e vem trabalhar conosco? Pode-se dizer que caiu de paraquedas na profissão, e se apaixonou pelo ofício e hoje é uma referência na comunidade alegretense quando o assunto é aprender a dirigir.

Gilberto trabalha como instrutor prático em Alegrete e hoje também dá aulas no curso da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI) para formar novos instrutores, no módulo Noções de proteção e respeito ao meio ambiente e de convívio social no trânsito. Além disso, mantém um canal no YouTube (https://www.youtube.com/GilbertoPiccoliInstrutor), onde dá dicas de trânsito e direção defensiva, buscando oferecer uma formação continuada a seus alunos.

Gilberto conta que o mais gratificante do seu trabalho é a mudança que proporciona na vida das pessoas através da habilitação. “Não é uma simples habilitação, é uma mudança importante na forma de se deslocar e de ver o mundo”, explica Gilberto.

Foi através dessa história e de outra colega de São Francisco de Assis, que o DetranRS prestou homenagem no dia 16 de outubro, aos 5 mil profissionais que atuam como instrutores teóricos e práticos de trânsito no Rio Grande do Sul.

No dia 6 de outubro, a jornalista Mariana Goldimeier Toquetto, da assessoria de comunicação acompanhada de Jonas Bays, Chefe da Divisão de Habilitação do Detran-RS estiveram em Alegrete gravando um vídeo e colhendo depoimento do instrutor Gilberto.

Gilberto com o filho Pietro e equipe do Detran-RS

O Rio Grande do Sul tem 981 instrutores teóricos e 4053 instrutores práticos em atividade (credenciados ao DetranRS). Setenta e quatro por cento são homens e 26% mulheres. Com média de idade de 40 anos e 8,5 anos de tempo médio de profissão, os instrutores de trânsito do RS trazem muita experiência na bagagem, o que contribui para o processo de habilitação no Estado ser reconhecido como um dos mais qualificados do país.

De acordo com o Detran-RS, instrutores de trânsito engajados e qualificados fazem a diferença não só na vida das pessoas que eles formam, mas em toda sociedade. Um motorista bem formado e ciente de suas responsabilidades ao dirigir um carro, faz toda a diferença para a segurança no trânsito e a qualidade de vida das pessoas que trafegam de todas as formas, seja a pé, de bicicleta, de cadeira de rodas ou de qualquer outra forma.

Colaboração: Mariana Goldmeier Toquetto Fotos: reprodução