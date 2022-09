Intérprete lança Canto Alegretense na língua de sinais

O Canto Alegretense é a famosa e adorada canção escrita por Nico Fagundes e Bagre Fagundes em homenagem ao município de Alegrete.

Ela completará 40 anos em 2023, contados desde a sua primeira execução, em 1983, no programa Galpão Crioulo.

A música foi interpretada por vários músicos, entre eles Alcione – que em um de seus shows teve que repeti-la 4 vezes como bis – e também foi cantada por Sérgio Reis, Gabriel O Pensador, Michel Teló e a banda Fresno.

Sua melodia foi tocada por Don Airey, tecladista do Deep Purple em um show em Porto Alegre. Os Fagundes chegaram a tocá-la também no museu do Louvre, em Paris, França, e também sobre gôndolas em Veneza, na Itália.

Com o intuito de tornar essa famosa música acessível também para a comunidade Surda, a intérprete de Libras e Cidadã Alegretense Josie dos Santos Pillar, apaixonada pelo Alegrete, que lhe acolheu há aproximadamente 13 anos, resolveu colocar em prática um sonho. Ela gravou um vídeo interpretando o Canto Alegretense na língua de sinais.

Assim, foi em busca de parceiros locais para que isso se tornasse realidade e conseguiu o apoio da Câmara, Festejos Farroupilhas 2022, STOP Fotos/ Marini, Donna Belle, Milena Sobrosa Fotos, Antônia Monteiro Beauty Space e Paulinho Vídeo Produtora.

O vídeo foi lançado oficialmente na sessão ordinária da Câmara no dia 12 de setembro, inicio da semana Farroupilha. Confira o vídeo que já está disponível no Youtube.

Foto: reprodução