Projeto Quintanares inicia com sucesso em sua primeira atividade no Centro Cultural

Teve início na última segunda-feira (3), a segunda edição do Projeto Quintanares. A atividade foi comandada pela atriz, bailarina e coreógrafa, Maninha Pedroso. Em seu primeiro contato com os participantes, ela deu início às Oficinas de Teatro Montagem Mário para todos. A atividade aconteceu no palco do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek e se prolongará até o mês de setembro.

O Projeto Quintanares visa celebrar a obra do poeta alegretense Mário Quintana. A iniciativa é uma realização do Sistema Fecomércio-RS/Sesc e da Prefeitura, através da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Na programação, além das oficinas de teatro, estão recitais poéticos, contações de histórias e apresentações musicais na Praça Getúlio Vargas a partir do dia 30 de julho.

Interessados em participar das oficinas, gratuitamente, ainda podem se inscrever através do e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (55) 98423-6348. Os encontros são conduzidos pela atriz e coreógrafa Maninha Pedroso, arte-educadora reconhecida com prêmios como o Tibicuera, o Quero-quero e o Trajetórias. Mestre em Educação especializada em Estudos Culturais, ela também é compositora, bailarina, roteirista e cantora; e irá trabalhar noções de expressão corporal, interpretação, jogos teatrais e dança contemporânea que tem, como pano de fundo, a obra de Mário Quintana. Voltado a pessoas dos acima de 15 anos, os encontros ocorrerão nas segundas e quartas-feiras, das 19h às 20h30, no auditório do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek (Praça Osvaldo Aranha, 100) nos meses de julho, agosto e setembro.

Oficinas “Mário para todos” – Projeto Quintanares

Data: A partir de 03/07, sempre às segundas e quartas-feiras, das 19h às 20h30

Local: Centro Cultural Adão Ortiz Houayek (Praça Osvaldo Aranha, 100)

Inscrições: gratuitas, através do e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (55) 98423-6348

Informações: Pelo telefone (55) 3422-2129

Fotos: Paulo Amaral