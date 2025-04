Seminário sobre Irrigação é realizado no Casarão do Parque e aborda programa estadual Irrigação+RS

O encontro teve como foco a apresentação do programa estadual Irrigação+RS, promovido pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), com o apoio da Emater.

O evento contou com a presença do secretário estadual da Agricultura, Lairton Kunz, acompanhado pelo diretor da Seapi, Márcio Amaral, e representantes da direção da Emater. Também participaram o prefeito Jessé Trindade, o presidente do Sindicato Rural de Alegrete, Luiz Plastina, além de lideranças do setor rural, técnicos e produtores.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Durante a exposição, foram abordadas as diretrizes do programa Irrigação+RS e as perspectivas para o fortalecimento da atividade agrícola por meio da ampliação das áreas irrigadas. Segundo o secretário Kunz, o seminário teve como objetivo destacar a importância da irrigação como alternativa para mitigar os impactos da estiagem no estado, além de apresentar ferramentas que possibilitem a redução de perdas no campo.

Foram expostas diversas demandas dos participantes ao secretário, que respondeu pontualmente a cada uma delas durante a programação.

Paralelamente, no pavilhão da Feind, foi realizada uma atividade promovida pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária em parceria com o curso de Medicina Veterinária da URCAMP. A palestra foi ministrada pelo médico veterinário Murilo Machi, que abordou aspectos legais da atuação na área, com ênfase na importância do registro técnico e no papel dos médicos veterinários nos processos agropecuários.

A palestra teve a coordenação da professora Adriana Ludke e reuniu estudantes e profissionais da Medicina Veterinária.