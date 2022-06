Inverno iniciou com muita umidade e chuva

A estação mais fria do ano iniciou oficialmente, neste dia 21 de junho, as 6h 14min e termina em 22 de setembro de 2022, com o equinócio da primavera. A temperatura mínima, hoje, foi de 13°C com máxima prevista de 18°C.

Aqui na Região, já viemos sentindo os rigores dessa estação há mais de 20 dias com temperaturas muito baixas e geadas. São dias em que sair a rua requer muito agasalho, consumir bebidas quentes. As chuvas serão abaixo da média no inverno, conforme institutos de meteorologia.

Geada em Alegrete

Esta, é a estação que antecede a primavera e sucede o outono. No Hemisfério Sul, onde está localizado o Brasil, o inverno caracteriza-se pelas temperaturas baixas, dias mais curtos e noites mais longas. As regiões Sudeste e Sul do país são as mais marcadas pelas características típicas do inverno, sendo que no restante do Brasil as temperaturas são mais equilibradas, com pouca variação térmica.