Vice- prefeito de Alegrete alerta sobre golpe: não sou eu

Golpistas estão usando uma foto das redes sociais do vice-prefeito de Alegrete, Jesse Trindade, para tentar subtrair dinheiro de terceiros.

O vice-prefeito de Alegrete, Jesse Trindade, está alertando sobre um golpe que estão aplicando através do whatsApp, com uma foto sua com a família.

“Não sou eu. Não estou pedindo dinheiro”- destaca.

Em mensagens enviadas, através de uma conta falsa, os criminosos solicitam transferências bancárias. Em um dos casos, o estelionatário solicitou um pix de quase 3 mil reais.

Jesse disse que, até o momento, ninguém caiu. Entretanto, eles(golpistas) continuam enviando mensagens.