Ataque de cães provoca perdas de ovinos em propriedade rural

Propriedade próxima ao fim do asfalto na Estrada do Cavera, em Alegrete, é alvo de ataques de cães pelo segunda vez.

A propriedade de Gabriel Trindade enfrenta novamente o desafio dos ataques de cães. O produtor relata que esta não é a primeira vez que sua propriedade é alvo desses ataques caninos. No ano passado, em novembro, teve que lidar com uma situação semelhante, culminando no sacrifício de uma ovelha. Infelizmente, esta semana, a situação se repetiu, com mais animais sendo atacados. Um carneiro da raça Texel, de valor significativo, foi uma das vítimas desta última investida.

Os ataques não são apenas um problema de perda de animais, mas também acarretam custos significativos para o produtor. Gabriel já identificou os cães nas imediações de seu estabelecimento rural. Ele ressalta a importância da responsabilidade dos donos dos cães, especialmente diante dos prejuízos financeiros que os ataques causam. Ele fez um registro na Delegacia de Polícia.