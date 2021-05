Deputado Afonso Motta se reúne com a UABA e ouve as demandas da comunidade

Compartilhe















Na noite de quinta-feira (27), o deputado federal Afonso Motta/PDT, cumprindo agenda em sua cidade natal esteve reunido com diretores da União da Associação de Bairros de Alegrete e lideranças comunitárias.

Em função da pandemia, o encontro foi transmitido pelo Facebook para que mais pessoas tivessem acesso a reunião.

O Deputado Afonso Motta chegou na sede da UABA com o objetivo de ouvir as demandas da comunidade. Inicialmente o presidente da UABA Airton Alende, deu as boas vindas e destacou as demandas que estão em andamento e aproveitou o momento para reivindicar melhorias para os bairros.

Alguns líderes comunitários puderem se fazer presentes, respeitando os protocolos de segurança com a utilização de máscara e álcool em gel, eles solicitaram diversas melhorias para suas comunidades.

Com transmissão via Facebook, diversos presidentes de bairros puderam gestionar e elencaram suas principais demandas. A UABA agradeceu a visita do deputado e enalteceu a atenção com as solicitações. “Estamos na luta em benefício da comunidade e ele se mostrou favorável a se engajar nas nossas lutas”, comentou Alende.

O deputado frisou que foi uma conversa proveitosa em que ele afirmou ainda mais o compromisso com a comunidade. Acompanhado de assessores que anotaram as demandas, o deputado deixou boas notícias para os líderes comunitários de Alegrete.

