Rotary e Associação dos Arrozeiros lançam campanha do agasalho e alimentos

A Campanha do Agasalho e do Alimento é uma promoção do Rotary Club Alegrete Norte Centro com o apoio da Associação dos Arrozeiros de Alegrete e já está em andamento.

No dia 19 de maio, os organizadores realizaram o lançamento oficial na sede da Associação dos Arrozeiros de Alegrete. A campanha consiste na arrecadação do maior número possível de agasalhos, cobertores, alimentos, fraldas e material de higiene que serão posteriormente doados a famílias carentes do município.

Entre os itens sugeridos para doação estão roupas de inverno, cobertores e lençóis. Alimentos não perecíveis, materiais de higiene e fraldas infantil (tamanho G).

A campanha é um evento tradicional anual do Rotary e este ano vem com novidades que são o sorteio de brindes para estimular ainda mais a participação da comunidade nas doações. Cada pessoa que fizer sua doação ganhará um cupom, conforme o regulamento para concorrer aos brindes. O primeiro sorteio acontece nesta sexta-feira (28), na sede da Associação dos Arrozeiros com a seguinte premiação:

1 Kit Churrasco – Sicredi

1 Sanduicheira Mini Grill – Banco do Brasil

1 Relógio de Parede – Joalheria e Ótica Pampa

2 Kits do Livro Cenário do Arroz e do Livro de Receitas da Panela Campeira – AAA

Os sorteios serão semanais ao vivo através do Facebook do Rotary Club Alegrete Norte Centro. “Com esta importante ação queremos levar auxílio ao próximo em um trabalho coletivo que envolve solidariedade àqueles que estão em situação de vulnerabilidade social”, destacou a presidente da associação Fátima Marchezan.

As doações podem ser entregues na Associação dos Arrozeiros – Rua Bento Gonçalves, 247. Confira o regulamento para concorrer aos brindes: