Árvores caídas sobre o leito do Regalado dificultam a vazão da água

Nos últimos dias, um fato tem chamado a atenção dos moradores do bairro Boa Vista. As árvores que fazem parte do cenário da ponte estavam caídas e com isso dificultando a vazão do curso d’água do Arroio Regalado.

A localidade há cerca de três semanas foi atingida pela enchente do rio Ibirapuitã. Conversando com moradores da região, de maneira unânime a resposta foi a mesma; ” antes das cheias não estava nada caídos e pós o declínio do nível do rio as árvores apareceram derrubadas”.

Segundo a Secretária do Meio Ambiente, Gabriela Segabinazzi, a pasta ainda não sabia da situação e encaminhará a questão ao setor de fiscalização do Município. O objetivo é vistoriar a localidade e procurar entender o real motivo dessa situação.

Fotos: Portal Alegrete Tudo