J.J. Camargo, pioneiro em transplante fará palestra em Alegrete

É grande a expectativa da diretoria da Santa Casa de Alegrete para receber o idealizador e atual diretor do Centro de Transplantes da Santa Casa de Porto Alegre, J. J. Camargo. Ele virá a Alegrete no dia 17 de outubro, para proferir palestra sobre “As pessoas que fazem a diferença”. Ele faz uma análise de características positivas e negativas das pessoas, diante do trabalho e da vida.

O evento tem o apoio do Sindilojas Alegrete/Manoel Viana e do Senac, que terá na palestra uma aula inaugural do Curso Técnico de Enfermagem em parceria com a Santa Casa. A palestra também integra as comemorações pelo Dia do Médico, comemorado em 18 de outubro.

Jose de Jesus Camargo é natural de Vacaria-RS e formado em medicina pela UFRGS, Mestre e Doutor em Medicina, pós-graduado em cirurgia torácica na Clínica Mayo, nos EUA.

Ele é escritor, professor e reconhecido palestrante, com mais de 1100 conferências proferidas em 22 países. Sete livros da especialidade e sete livros de crônicas. J. J, Camargo é cronista semanal do Caderno Vida (Zero Hora), desde 2011.

“A importância das pessoas, da valorização da vida, das características de cada um e da sensibilidade dos profissionais da área médica, será enaltecida nesse dia”, diz Roberto Segabinazzi. O presidente da Santa Casa lembra que J.J. Camargo fará a abertura de um evento que destaca a educação, a importância da informação e do conhecimento para os cuidados na área da saúde, referindo-se ao Congresso multiprofissional da residência médica da Santa Casa.

A palestra está marcada para as 20h, no Clube Casino e dará início a programação do II Congresso Multiprofissional da Residência Médica da Santa Casa de Alegrete e da X Jornada de Neonatologia da Fronteira Oeste.

A sequência do Congresso será realizada no auditório da Santa Casa de Caridade, nos dias 19, 20 e 21 de outubro.

Informações sobre como participar da palestra poderão ser obtidas junto a Santa Casa, através do telefone 99971.5067 e no Sindilojas, pelo 99727.4941, a partir do dia 02 de outubro, em horário comercial.