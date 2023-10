Pesquisa de Sindicato aponta diferença na cesta básica entre quatro grandes supermercados em Alegrete

O levantamento foi feito no dia 28 de setembro, aferida pelos sindicalistas Roni Marteganha e Nilo Romero, ambos diretores sindicais.

Para o consumidor que pesquisa preços, o trabalho serve de um aliado na hora de economizar. Segundo o sindicato, a ferramenta busca auxiliar o trabalhador na hora de comprar, onde pode verificar o preço mais em conta.

Conforme pesquisa divulgada em página oficial da entidade no Facebook, dos quatro locais visitados, a cesta básica mais em conta foi encontrado no Ecomix por R$ 182,07 e o valor mais alto coube a Peruzzo com R$ 217,94. Vale ressaltar que esses valores se referem só aos itens de alimentação previamente listados pelo STIAA. A Rede Vivo teve a cesta orçada em R$ 187,86 e no Baklizi custou R$ 194,40. A diferença entre o maior e menor valor foi de R$ 35,87.

Entre os itens de higiene a Rede Vivo apresentou o valor mais baixo (R$6,94), e na Peruzzo (R$14,07). O Ecomix teve os produtos de higiene listados pelo Sindicato em R$ 12,57 e o Baklizi apresentou o valor de R$ 8,87. Entre os produtos de limpeza, o maior valor foi encontrado na Peruzzo (R$ 41,84) e o menor no Ecomix (R$ 35,13). Na Vivo a lista de limpeza custou R$ 37,45 e no Baklizi R$ 40,82.

Vale ressaltar que a pesquisa lista as marcas de produtos e seus respectivos preços, o que pode interferir numa variação de preços se comparados com outras marcas entre os quatros supermercados de rede pesquisados.

Chama atenção o preço do arroz 5kg, no dia da pesquisa o maior valor foi encontrado por R$ 20,67. O quilo do tomate de maior valor foi de R$ 9,98. A carne de agulha, bastante procurada pelo consumidor teve o menor valor em R$ 15,48. O sabão em pó de maior custo foi encontrado por R$ 8,79 já em outro supermercado estava R$ 3,99 coincidentemente da mesma marca. Confira a pesquisa na íntegra: