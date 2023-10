Cinco mil clientes sem luz devido a incidente na Zona Leste

Share on Email

Cerca de 5 mil clientes estão sem luz e 15 bairros sem água na Zona Leste da cidade, assim como parte baixa do Centro pode sofrer com diminuição da pressão e/ou desabastecimento. O problema que ocorreu há cerca de duas horas foi, conforme o representante do RGE, de que um cabo de telefone pegou fogo em frente a Secretaria de Agricultura e Pecuária na Avenida Tiaraju e deu um estouro.

Equipes da RGE estão fazendo as manobras para tentar diminuir o número de clientes sem energia. O problema, também, ocasiona a falta de água naquela região abastecida por poços artesianos que dependem de energia para bombear a água na rede. Cristiano Machado, da Corsan, informa que a RGE fez manobras na Rede e a energia retornou por volta das 11h deste dia 3 e o abastecimento de água aos consumidores dos bairros da Zona Leste.

Foto: Alex Lopes