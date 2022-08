Já estão sendo montadas as arquibancadas para o setembro festivo dos alegretenses

Um dos períodos com maior movimentação de atividades tradicionalistas e também por desfiles, o mês de setembro está chegando e também o início de muitos preparativos.

Um deles é a montagem da estrutura para acomodar o público que vai assistir a Caminhada Cívica, os Desfiles e demais programações na Praça Getúlio Vargas. Na noite de sexta-feira(26), o coordenador dos Festejos Farroupilhas, Cléo Trindade acompanhou a montagem das arquibancadas.

Serão montados, no total, 90 metros de arquibancadas que vão passar pela avaliação dos Bombeiros para a liberação do PPCI.

Cleo, pontua que tanto as arquibancadas como o Galpão da Praça, são em parceria com a empresa Comasul Eventos Culturais. A empresa que realizou o trabalho é de Santa Catarina.

Também será montado, por militares, o palanque para as autoridades e convidados.

Cléo ressalta que as arquibancadas vão permanecer por cerca de 30 dias na Praça. As atividades iniciam com a Caminhada Cívica que será realizada em dois dias, sendo 3 e 4.

Na sequência, terá o Desfile dos Militares no dia 7, já no dia 11 ocorre o Concurso de Prenda e Peão, bem mais Pilchados e uma mateada, além disso, tem a chegada da Chama Crioula no dia 13 e, no dia 15, um dos diferenciais- o Desfile Temático. O momento de maior relevância será no dia 20 de Setembro com o Desfile do Dia do Gaúcho, o maior da Fronteira Oeste – segundo apontam todas as informações das entidades responsáveis.

Alegrete já atingiu a marca de mais de 8 mil cavalarianos, em quatro horas, em 2011.