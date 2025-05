Jair Francisco dos Anjos toma posse como novo titular da DECRAB Alegrete nesta terça-feira

Natural de Foz do Iguaçu (PR), o delegado Jair Francisco dos Anjos será empossado às 19h em cerimônia na Câmara Municipal de Vereadores.

Designado para a unidade no início de abril de 2025, o policial traz consigo uma experiência de aproximadamente 15 anos na Polícia Militar do Paraná. Desde sua chegada à DECRAB Alegrete, já participou de ações operacionais, como o apoio prestado em uma operação da 4ª Delegacia de Polícia Regional do Interior (4ª DPRI), em Uruguaiana, com cumprimento de mandados judiciais.

Entre as atividades desenvolvidas, também esteve à frente de uma ação de fiscalização administrativa em parceria com a Vigilância Sanitária e a Inspetoria. Em entrevista ao portal Alegrete Tudo, o delegado destacou a importância do trabalho conjunto com diferentes setores e instituições.

“Pretendo atuar em conjunto e fortalecer o alinhamento com o setor produtivo, o que já verificamos com o suporte da Associação dos Arrozeiros de Alegrete, na pessoa do presidente Vitor Pontes”, afirmou Jair dos Anjos.

Na entrevista, ele também sublinhou a relevância da atuação integrada com outras forças de segurança que atuam no município. “Reafirmo meu compromisso com a integração das forças de segurança presentes no município, com a Brigada Militar e a Guarda Municipal”, destacou o policial, que também já esteve no Quartel da BM com o Capitão Lançanova – comandante local.