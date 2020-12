Jogador de Alegrete disputa final estadual de Fifa 20 do Circuito Sesc de Futebol Virtual

Partidas serão realizadas no sábado e no domingo com os classificados nas competições municipais . O alegretense Tiago Lopes Bem está entre os finalistas.

O vencedor do Circuito Sesc de Futebol Virtual / Fifa 20 será conhecido neste fim de semana. Depois de 14 etapas municipais iniciadas em maio, os 23 melhores classificados no ranking geral irão disputar a final estadual em jogos no sábado e no domingo, 12 e 13 de dezembro. As decisões de primeiro e terceiro lugares serão transmitidas no canal da competição, que pode ser acessado em www.youtube.com/channel/UCMoeOCXvwTt36warchNZEbw.

Os competidores, de 14 municípios do Rio Grande do Sul e um do Paraná, disputarão os prêmios que consistem em troféus destinados aos 4 primeiros colocados e um final de semana com acompanhante em um dos hotéis do Sesc, para o grande campeão. Assim como toda a competição, a final estadual será jogada online e à distância, visando preservar a saúde dos participantes e respeitando a legislação vigente em relação à Covid-19. Mais informações podem ser obtidas no site www.sesc-rs.com.br/esporte/futebolvirtual. Confira abaixo os classificados para a etapa.

O Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac segue atendendo as recomendações de evitar aglomerações e com cuidado redobrado com a saúde das equipes e clientes. Por isso, a recomendação é que o público siga cumprindo as orientações dos órgãos de saúde. A programação online e gratuita segue sendo atualizada nas redes sociais e no site www.pertodevc.com.br.

Circuito Sesc de Futebol Virtual

Fifa 2020

Datas: 12 e 13/12 (Sábado e Domingo)

Disputa do primeiro lugar: 13/12, 15h30

Disputa do terceiro lugar: 13/12, 15h

Onde assistir: https://www.youtube.com/channel/UCMoeOCXvwTt36warchNZEbw

Classificados para as Finais:

Tiago Lopes Bem – Alegrete

André Dziekanski da Silveira – Rio Negro (PR)

Arthur Specht – Gravataí

Bruno Caetano Urtassum – Jaguarão

Davi Lochner – São Leopoldo

Diego Stant Rodrigues – Camaquã

Evandro Cardoso – Gravataí

Felipe Alves – Butiá

Giovanni Pedrotti – Canoas

Gregory Corrêa – Viamão

José Otávio Ferrer Gonçalves – Bagé

Lucas Guarienti – Bagé

Lucas Miguelles Rodrigues – Camaquã

Maicon Kaufmann – Porto Alegre

Marcelo Urquiza Moletta – Uruguaiana

Marcos Daniel Urquiza Moletta – Uruguaiana

Matheus Rodrigues Villa Real – Cruz Alta

Murilo Avila Vieira – Santa Vitória do Palmar

Philippe Corrêa – Viamão

Renato da Silva Corrêa – Pelotas

Smaichel de Avila Teixeira – Santa Vitória do Palmar

Vinícius Farias – Uruguaiana

Willian Camejo – Carazinho