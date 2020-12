Mesmo com limitações, atividades culturais nao pararam durante a pandemia

Se a pandemia mudou hábitos e costumes da população, ela também está interferindo nas atividades culturais que no período de verão afloram com mais intensidade. A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Secel), através da Diretoria de Cultura, buscou na exibição de uma série de vídeos com a participação dos talentos da terra, a forma de promover a arte, quer através das letras, a poesia e a música.

Foi pensando assim que a Cultura convidou o professor de História Tiago Vaucher, da Escola Vida, parceiro voluntário, para interpretar, em vídeo, poetas alegretenses como Mário Quintana, João da Cunha Vargas, Élvio Vargas, entre outros.

A produção desses vídeos, a serem exibidos durante o período das férias de verão, tem por objetivo mostrar para a comunidade alegretense que a cidade tem valores artísticos nas mais diversas áreas culturais. Para a diretora de Cultura, Andréa Oliveira, mesmo com todas as dificuldades deste ano que está findando, em função da Covid, vários foram os locais onde houve interferências dos artistas plásticos que seguiram todos os cuidados exigidos pela saúde e continuaram revitalizando pontos históricos e de lazer do nosso município através de manifestação da arte. E a cidade, com certeza, está ficando mais bela e com a autoestima para o alto, completou.