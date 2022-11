Jogo do Brasil na Copa altera horário de bancos e lotéricas

Share on Email

O Brasil estreia na Copa do Mundo 2022 no Catar, nesta quinta-feira (24), contra a Sérvia, às 16h. E, se chegar até a final, programada para 18 de dezembro (domingo), ao meio-dia, a seleção brasileira fará sete partidas no total.

Por conta disso, os bancos vão funcionar em horário diferenciado. Todas as agências bancárias da cidade abriram às 9h e fecham às 14hs.

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os bancos vão fechar duas horas antes do início da partida.

Ou seja, as agências vão funcionar das 9h às 14h nesta quinta-feira, 24 de novembro. Algumas alternativas ao fechamento antecipado são os canais digitais e remotos dos bancos, como internet e mobile banking, assim como as salas de autoatendimento, que funcionarão normalmente.

Já as lotéricas terão horário diferente umas das outras. A lotérica da Barão encerra seu expediente às 15h30min. Já a localizada na Vasco Alves, segundo informado ao PAT, terá seu funcionamento normal. Na lotérica da Caixa situada na Assis Brasil os serviços encerram às 15h30min. A lotérica da Sampaio em frente ao Nacional terá seu horário normal fechando às 18h.

A agência dos correios encerra suas atividades às 15h. Já o comércio segundo a presidente do sindicatos dos comerciários Elaine Muller, está a critério de cada empresa organizar o horário com seus colaboradores.