CRBM realiza Escolinha de Trânsito com crianças de Alegrete

A Escolinha de Trânsito do CRBM têm por objetivo educar as crianças sobre as regras de trânsito, aprendendo de forma didática através de brincadeiras, sobre um trânsito mais seguro, de forma com que elas cresçam sabendo de seus deveres e responsabilidades como usuários das rodovias. O espaço estará aberto para todas as crianças.

A Escolinha do 2° Batalhão Rodoviário terá a participação de policiais militares do 4º Pelotão Rodoviário Estadual da Brigada Militar de Alegrete.

Mário Quintana, no banco da Praça, virou celebridade outra vez

O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), além de atuar na fiscalização e segurança das rodovias estaduais, também tem como propósito educar e conscientizar os usuários dessas vias para um trânsito mais seguro. O aprendizado desde a infância faz com que a criança cresça com consciência de suas atitudes e ajude a alterar o comportamento da família.

João- o mestre no raro trabalho de fazer cercas de pedras em Alegrete

A Escolinha de Trânsito do CRBM, foi fundada no ano de 2000, um espaço lúdico e educativo, especialmente projetado para crianças e adolescentes, de 5 a 12 anos. O projeto busca transmitir àqueles que serão futuros motoristas, ciclistas e pedestres noções sobre segurança e responsabilidade no trânsito com normas de circulação e conduta.

Utilizando carrinhos infantis e bicicletas, os participantes trafegam em um cenário dotado de placas de sinalização, faixas de pedestres, cruzamentos, semáforos, lombadas e outros elementos comuns nas ruas de uma cidade. Durante o circuito recebem orientações e aprendem regras básicas de trânsito.