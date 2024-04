De bebês a idosos: fila gigantesca para encontro com ex-BBB Matteus no Parque Rui Ramos

Ex-BBB Matteus se ajoelha, beija o chão e chora emocionado ao retornar a Alegrete

Desde as primeiras horas da tarde, o parque começou a receber famílias de várias pessoas, incluindo cidades vizinhas, como Santiago, Rosário do Sul, Quarai, Erechim e até mesmo visitantes do Uruguai. De recém-nascidos, como Gonçalo, com apenas um mês, e Victor, com apenas treze dias, até os mais experientes, como o Sr. Ari, com seus respeitáveis mais de oitenta anos, todos estavam presentes, ansiosos por um encontro com o alegretense que cativou corações com sua bondade e preocupação genuína com o próximo.

Matteus, inicialmente prevendo uma aparição das 15h30 às 18h30, generosamente estendeu sua estadia até as 19h30, para garantir que cada pessoa na fila tivesse a chance de um momento ao seu lado. Durante esse tempo, ele não só distribuiu selfies como também fez questão de pegar bebês no colo, ouvindo atentamente cada palavra e grito fervoroso da multidão, sempre expressando sua gratidão e admiração pelo apoio recebido.

Matteus – o “grande irmão” que fez mais de 59 milhões de votos e encantou o Brasil

Os presentes também não foram esquecidos, com os fãs demonstrando seu carinho por meio de gestos como a entrega de um boneco personalizado ou uma camiseta da ONG Amoras, evidenciando o impacto positivo que Matteus teve em suas vidas.

Ao lado do ex-BBB, sua mãe, Luciane Amaral, e o padrasto Luciano Noetzold os acompanharam, testemunhando de perto o amor e a devoção que ele inspira em seus admiradores. Enquanto a tarde avançava e a fila continuava a se estender pelo parque, ficava claro que Matteus não era apenas um ex-participante de um programa de televisão, mas sim uma fonte de inspiração e carinho para muitos, unindo comunidades e espalhando alegria onde quer que vá.

Passagem de Matteus no BBB despertou saudade em conterrâneos distantes de Alegrete