Jogos eletrizantes definem os finalistas do Citadino 2023

Na noite do último sábado, ocorreram as semifinais do Citadino 2023, os confrontos foram marcados pelo alto grau de decisão e pela emoção após o apito final. Blackout, Assad e AABB, garantiram a vaga para grande decisão no dia 23 de setembro.

O primeiro confronto da noite entre Assad e Tigres foi válido pela Série B da competição. O jogo começou bem movimentado com chances de gols para os dois lados. A equipe da Assad foi mais eficiente e venceu pelo placar de 6 a 4 garantindo a vaga para a grande final onde irá enfrentar a boa equipe do Aimoré.

Segundo confronto entre Blackout e Raça levou um grande número de torcedores ao ginásio. O jogo foi muito disputado a equipe da Blackout tinha o comando do jogo, porém, esbarrava na forte defesa da equipe do Raça. Na segunda etapa, a jovem equipe da Blackout converteu as chances de gols e venceu pelo placar de 4 a 3 e na grande final irá enfrentar equipe do Roma.

Fechando a rodada o grande confronto da noite AABB e Fortaleza/Friends duelaram em busca de uma vaga na final. O jogo começou e o clima de decisão estava no ar, as duas equipes lutavam por cada espaço na quadra. A equipe da AABB abriu 1 a 0 no fim do primeiro tempo, fazendo com que a equipe adversária mudasse totalmente seu plano tático.

No segundo tempo, a equipe do Fortaleza voltou com outra postura, conseguiu encontrar seu jogo e chegou ao empate no meio da etapa final. O confrontou ficou aberto com gols para os dois lados porém, faltando 1 min para o término do confronto, Rennan, da AABB deu números finais a partida, AABB 5 fortaleza/Friends 4. Ao término da partida a torcida aplaudiu por prestigiar um grande jogo de futsal, as duas equipes fizeram um jogo justo e de alto nível técnico. A final da Série A será entre AABB e Center Fhotos, no dia 23 de setembro junto com as demais finais.

Fotos: Renan Irizaga

