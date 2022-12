Jornalista alegretense estreia na área de literatura

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Glauber assina “Eles Dois” e “Dúvida”, ambos produzidos durante a concorrida e prestigiada oficina de contos do Assis Brasil, para a qual o alegretense fora selecionado, ainda antes de ser transferido da RBS TV para a Rede Globo de São Paulo, onde está radicado.

Nos planos, um romance e um livro de contos. Enquanto amadurece a ideia, o inquieto Glauber cursa uma especialização em literatura brasileira na UFRGS (onde cursou Jornalismo) pelo modo EAD (ensino a distância).

Alegrete já conta com o cadastro de pets; saiba como funciona

Enquanto assimila São Paulo, cidade que já conquistou o coração do gaúcho, vai amadurecendo dia a dia na profissão. Glauber trabalha no Jornal Hoje, já fez Jornal Nacional, o Fantástico e num curto espaço de tempo na Globo, já participou da cobertura de uma eleição nacional e agora de uma Copa do Mundo.

Quem quiser adquirir o livro, Glauber disponibiliza o link nas suas redes sociais. Quem não tem acesso, fica a sugestão: pesquise na internet “Furos na Carne”, Luiz Antônio de Assis Brasil, e está resolvido o problema. Imediatamente aparecerá o link da Editora Bestiário, com livro à disposição.

Foto: reprodução