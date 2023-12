José Airam Vasconcelos deixa a presidência do Clube Caixeiral: um legado de oito anos

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Roseleu retorna à presidência para o mandato de 2023 a 2026. Na cerimônia de posse, realizada hoje(4), houve uma homenagem a Ozório Cunha Fernandes, ex-funcionário e atual Tesoureiro do clube, que completou 35 anos de serviço.

Base do carramanchão do parque será substituída

O advogado José Airam Baialard Vasconcelos liderou o clube de 2015 até 4 de dezembro de 2023, totalizando oito anos à frente da instituição. Anteriormente, ele também ocupou a presidência de 1990 a 1993.

Em 30 de outubro, o Clube Caixeiral de Alegrete comemorou seu 92º aniversário desde a sua fundação, ocorrida em 30 de outubro de 1931. Inicialmente denominado Associação dos Empregados do Comércio de Alegrete por seu fundador visionário, Mário Guterres, o clube foi transformado em Clube Caixeiral de Alegrete em 22 de novembro de 1939, por decisão da Assembleia Geral, seguindo o exemplo de outras entidades estaduais.

Doença viral em equinos, na Argentina e Uruguai, acende o alerta no Rio Grande

Ao longo de sua existência, o Clube teve 22 presidentes, sendo Jonas Amaral o primeiro, de 1931 a 1932, e Roseleu Miranda Alichala o mais recente. Nas décadas de 60 e 70, o clube atingiu seu auge em número de associados, ultrapassando 500 sócios efetivos e transitórios. No entanto, atualmente, a maioria desses associados tornou-se remida, isenta de contribuições. O clube enfrentou desafios, como aluguel de parte do prédio e do salão para festas, além das restrições impostas pela pandemia, que impactaram suas atividades.

Arrombador invade residência e leva o que pode; mas se deu mal

Apesar das adversidades, o Clube Caixeiral de Alegrete permanece firme em sua missão e história quase centenária. A instituição segue lutando contra as dificuldades que afetam as organizações sociais, demonstrando a determinação de preservar seu legado.