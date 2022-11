José Macedo, com o Vasco, é campeão do Torneio Abertura de futebol de mesa

O tradicional Torneio Abertura de Futebol de Mesa 2022 foi vencido pelo Vasco da Gama do treinador José Macedo.

A grande finalíssima foi realizada na noite de quinta-feira (10), na Sociedade Italiana, palco maior da modalidade em Alegrete.

Já apontado como favorito, o time da Colina não deu trégua ao Napoli de Evandro Rosso. Pressionando desde o início do jogo, o Vasco fez 1 a 0 e não encontrou dificuldades para fechar a partida em 3 a 1 e levantar a taça de campeão. A terceira colocação coube ao Peñarol do treinador Luis Fernando Pedroso, e o 4º colocado José Grisa, do Palmeiras.

A competição que iniciou em março dividiu cinco participantes em quatro chaves, os dois melhores avançaram para as fases eliminatórias. No mês de agosto foram disputadas as oitavas de final, culminado com as finais em novembro.

Essa edição do Torneio Abertura teve um significado muito especial ao botonista José Macedo. O desportista sempre atuou com a AAA e nesse certame defendeu o Vasco. Pela primeira vez o desportista trocou de clube. Acostumado a jogar com AAA, o botonista multi-campeão levou o Vasco ao título, time este que não pode ser usado pelo técnico Nelson de Castro(vítima da Covid-19).

Além de comemorar o título e celebrar a homenagem, Macedo contou com a presença da família de Nelson de Castro na grande final.

Vice-campeão Napoli recebendo premiação da família de Nelson Castro

Fotos: reprodução