Alegrete é destaque em etapa do Gaúcho de Arrancada em Santa Cruz do Sul

Dezenas de pilotos de várias cidades do Rio Grande do Sul estiveram disputando mais uma etapa do certame estadual.

A cidade de Alegrete foi mais uma vez bem representada pelo piloto Bruno Jardim e mais dois pilotos que duelaram no desafio da prova. Em Santa Cruz, Jardim disputou quatro categorias com dois carros diferentes.

Na DT-A ligth foi o grande campeão, na DT-A fechou em segundo. Já na STL, categoria que é recordista, novamente foi o vice-campeão. Para fechar, Bruno ainda arrematou um 4º lugar na categoria ST, num final de semana que acelerou o Gol #46 e Gol#322.

O piloto Bruno Jardim atual bicampeão gaúcho de arrancada lidera a competição e busca hegemonia dos títulos no início de novembro quando ocorre a etapa final no autódromo em Santa Cruz do Sul.

Na categoria desafio, mais uma boa representatividade dos alegretenses. No Desafio 8.5, Márcio Oliveira Pinheiro “Kuko”, foi o grande campeão com o Voyage #08 Kuko Car preparação Garagem Motors, do piloto Bruno Jardim, e ainda conquistou a P2 no Desafio 9.0.

Já no Desafio 8.0, mais um trunfo alegretense, o Gol #244 cravou 7.825, e faturou um 3º lugar com o piloto Roberto Camponogara. Carro de rua também preparado pela Garagem Motors.

Fotos: reprodução