Jovem de 14 anos sai de casa para ir à escola e desaparece em Alegrete

Carlos disse que reside em Caxias do Sul e as três filhas residem em Alegrete com a avó paterna. No início da tarde de ontem, Betina saiu de casa para ir à escola, entretanto, não foi ao educandário e desapareceu. Uma amiga teria visualizado ela entrar em um ônibus em direção ao Centro.

A jovem reside no bairro Nova Brasília. Diante do sumiço, de ter feito contato com amigas próximas e não ter nenhuma informação sobre o paradeiro da menor, uma das irmãs está na Delegacia de Polícia para fazer o registro de desaparecimento. O pai disse que está trabalhando, porém, vai sair de Caxias do Sul, no final da tarde, para vir auxiliar nas buscas, se ela não retornar para casa.

Qualquer informação pode ser repassada para o número 54 99117-0209 ou para o 190 Brigada Militar.