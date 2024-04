A solidariedade que salva e dá esperança à família de Anselmo, de 8 anos

A reportagem do PAT acompanha a história desta família de Alegrete que atualmente está em São Francisco de Assis, há muitos anos, e esse relato apenas reforça a dedicação em prol de uma criança de oito anos.

Na última quinta-feira, dia 11 de abril, Patricia Félix saiu do lar rumo a Uruguaiana, acompanhada de seu filho Anselmo Félix Regalin, de 8 anos, para uma avaliação crucial em seu tratamento médico. O destino: verificar os resultados do tratamento com Botox, uma medida terapêutica para enfrentar as dificuldades causadas pelas condições médicas complexas enfrentadas por Anselmo.

O Botox, adquirido por meio da farmácia municipal de São Francisco de Assis, foi essencial para amenizar os sintomas que afetam o pequeno. No entanto, o caminho até aqui não foi fácil. Patricia ressalta que a viagem e as despesas médicas em março foram custeadas graças à generosidade de amigos, familiares e até desconhecidos que se sensibilizaram com a causa.

“Quem diz que ele passou por tudo isso”, desabafa Patricia, destacando as 15 aplicações do botox em áreas como mandíbula, boca, braço esquerdo e panturrilhas. Um processo doloroso e desafiador para uma criança de apenas 8 anos, especialmente considerando seu diagnóstico de autismo.

O retorno para novas aplicações está previsto para 60 dias, indicando que o caminho ainda é longo. Patricia expressa sua gratidão a todos os envolvidos, enfatizando os resultados positivos alcançados até o momento. No entanto, ela reconhece que o tratamento é contínuo e exigirá uma equipe multidisciplinar composta por fisiatra, neurologista, ortopedista e fisioterapeuta.

Anselmo enfrenta uma batalha diária contra suas condições médicas, que incluem autismo, epilepsia, paralisia cerebral e uma síndrome em investigação. O tratamento, que envolve aplicações de botox a cada 4 meses, é apenas uma parte do cuidado necessário para garantir o bem-estar e a qualidade de vida do menino.

Neste momento desafiador, Patricia destaca a importância do apoio da comunidade e da solidariedade demonstrada por aqueles que se uniram para ajudar Anselmo em sua jornada médica. A luta continua, mas com o amor e apoio ao seu redor, há esperança para um futuro mais promissor para Anselmo e sua família.