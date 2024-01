Jovem é alvo de tentativa de assalto; dois homens são presos

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Ao chegarem à área designada, os policiais encontraram um jovem de 22 anos que relatou ter sido alvo de uma abordagem violenta por dois indivíduos a pé. Segundo o relato da vítima, os suspeitos tentaram forçá-lo a entregar seu telefone celular. Durante a abordagem, um dos agressores segurou os braços do jovem enquanto o outro tentava furtar o aparelho, proferindo a exigência: “passa o celular gurizão”.

Promessa de um pai, com filho internado, deu origem a Gruta da Santa Casa há 85 anos

No entanto, a vítima conseguiu se desvencilhar da situação, gritando por ajuda. Nesse momento, os agressores decidiram empreender fuga, correndo na direção do bairro Centro. Munidas das características fornecidas pela vítima, as guarnições da Brigada Militar iniciaram uma busca na região, alcançando sucesso ao localizar e abordar os suspeitos.

Membros de suposta igreja abordam e fotografam somente crianças em bairro de Alegrete

Os dois homens presos, identificados como um indivíduo de 28 anos e outro de 34 anos, foram reconhecidos pela vítima como os autores da tentativa de roubo. Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foram autuados em flagrante por tentativa de roubo.