Jovem é encontrado morto em Tramandaí

Um jovem de 18 anos, identificado como Pedro Henrique Ciconet de Oliveira Althennhofen da Silva, foi encontrado morto no início da manhã deste domingo (4) com marca de disparo de arma de fogo na cabeça. O corpo foi localizado por volta das 7h30min na rua Boto Rosa, no bairro Nova Tramandaí, no município de Tramandaí, litoral norte do Estado.

Com o corpo, foram encontrados os documentos de identificação do jovem. Nos registros policiais, ele apresenta dois antecedentes criminais por posse de entorpecentes.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência e a perícia foi acionada. A investigação ficou sob responsabilidade da delegacia da Polícia Civil de Imbé.

Fonte: GZH