Cavalgada e Gincana solidária arrecadam mais de 5 toneladas de alimentos

Mais uma ação com saldo positivo. Depois de dois dias, encerrou a cavalgada e gincana solidária e foram arrecadados mais de 5 mil quilos de alimentos entre 14 equipes.

O evento que iniciou no sábado, abaixo d’água, mostrou mais uma vez a força e o engajamento da comunidade tradicionalista de Alegrete e de todos os munícipes de contribuíram para que o saldo fosse no mínimo semelhante ao que foi arrecadado no último ano.

A expectativa era superar ainda mais, entretanto, o primeiro dia chuvoso teve um peso extra e inibiu inclusive as doações que são feitas direto no Parque dos Aguateiros, tendo um número muito mais expressivo em arrecadações no domingo.

Idealizada pelo tradicionalista, coordenador da Semana Farroupilha e Presidente da Campereada, Cléo Trindade, a ação está na sua 4ª edição, neste formato. Cléo explica que a arrecadação de alimentos vai beneficiar famílias em vulnerabilidade no Município. Ele destacou que, considerando a retomada pós um período muito difícil da pandemia, o volume arrecadado foi acima das expectativas.

No palco, atrações e shows que levaram um bom público ao Parque.

As equipes são divididas por bairros conforme sorteio. A premiação foi distribuída conforme arrecadação.

Dos CTGs, em 1º lugar ficou o CTG Honório Lemes, 2º lugar – CTG – Amizade do Vasco Alves, 3º lugar – CTG Vaqueanos da Fronteira e em 4º lugar – CTG Sentinela do Ibicuí.

Já os Piquetes a premiação foi a seguinte: em 1° lugar Piquete Filhos do Cerro; 2º lugar – Grupo Tradicionalista os Tauras; 3° lugar – Piquete Alegretense; 4º lugar – GT Francisco Mafaldo; 5º lugar – Piquete Lenço Branco e em 6º lugar – GT Igiquiquá.

“Todos os alimentos ficam em Alegrete, isso é muito importante.”- destacou.

A equipe campeã foi contemplada com 1 mil reais.