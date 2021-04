Jovem, em surto psicótico, entra em confronto com a BM no interior de Alegrete

Compartilhe















Na noite de terça-feira, à noite, por volta das 23h34min, uma guarnição da Brigada Militar foi acionada no interior do Município, na localidade da Queromana, cerca de 50km da cidade de Alegrete.

A solicitação era para dar apoio ao Samu, pois a denúncia seria de um surto psicótico. No local, os policiais localizaram o pai do indivíduo, na estrada, alguns metros da casa. O homem tinha sido expulso pelo filho.

Na residência, os policiais não o encontraram e iniciaram buscas para localizar o jovem de 21 anos que estava em frente a casa de um vizinho. Quando percebeu a presença dos policiais, armado com uma adaga e uma tesoura, invadiu a residência e, com autorização do proprietário, os policiais também adentraram. O jovem investiu contra a guarnição e foi necessário um disparo de arma antimotim em direção aos seus membros inferiores. Somente assim, ele foi imobilizado e entregue ao Samu que o conduziu à Santa Casa de Alegrete. A tesoura e a adaga foram apreendidas.