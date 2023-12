Movimento no comércio dá sinais de aquecimento nas vendas

Nas principais ruas do centro de Alegrete o ir e vir de quem já se adianta a procura por alternativas de presentes. Os consumidores dizem que é preciso pesquisar para encontrar os melhores preços, principalmente, nos pedido das crianças os que mais esperam pelos presentes.

A expectativa é de que a partir deste próximo final de semana, quando as lojas vão abrir até mais tarde, que aumente ainda mais o movimento no comércio local. Neste dia 17 (domingo) as lojas vão abrir das 14h às 20h. Já os mercados vão abrir das 8h às 12h, de acordo com o Sindicato dos Comerciários.

Dentre os presentes mais procurados estão brinquedos, perfumes, roupas e para quem tem como gastar um pouco mais, telefones ou eletrodomésticos. O trabalhador rural, Gilson da Rosa veio à cidade e diz que não que dispõe de muitos recursos, mas está procurando algo que caiba em seu orçamento para poder presentear os que mais ama. O mesmo acontece com a diarista Maria da Rocha que entende que o que vale é lembrar das pessoas, mesmo que o presente seja de menor valor.

Os que estavam nas ruas ou lojas comentam que estão antecipando as compras para evitar as aglomerações dos últimos dias e para poder ter mais tempo de preparar a ceia para se reunir com a família no Natal.