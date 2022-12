Juízes Rafael Echevarria e Thiago Tristão e servidores são homenageados pelo Tribunal de Justiça

Em solenidade repleta de alegria e emoção, a Administração do Tribunal de Justiça realizou no final da tarde da última quarta-feira (30) a premiação de Juízes e servidores que se destacaram no Programa de Reconhecimento (PROREC Juízes) na execução do projeto de digitalização dos processos físicos.

Durante a cerimônia, ocorrida no Auditório Osvaldo Stefanello, no Palácio da Justiça, também ocorreu a entrega de Votos de Louvor aos integrantes da Comissão Operacional e Colaboradores da Digitalização.

Na abertura do evento, a Presidente do Conselho de Administração, Planejamento e Gestão e do Comitê Executivo da Digitalização, Desembargadora Liselena Schifino Robles Ribeiro, lembrou que a iniciativa de digitalizar o acervo de processos começou na Administração liderada pelo ex-Presidente do TJ, Desembargador Voltaire de Lima Moraes, principalmente em decorrência da necessidade de implantação do trabalho remoto durante a pandemia. “Hoje temos o maior projeto de digitalização do Brasil e quero agradecer imensamente aos magistrados e servidores que atuaram nesta força-tarefa cujo encerramento já está próximo”, disse a magistrada.

“Extremamente feliz pelo reconhecimento ao trabalho dos estagiários, servidores, terceirizados e voluntários da Comarca de Alegrete, oportunidade em que estive acompanhado pela Fátima (que atualmente está em Santana do Livramento) e trouxe na mala os troféus da Adriana Motta de Morais e do Giovani Vasconcelos Severo”, destacou o Juiz Rafael Echevarria Borba.

Em Alegrete, além do magistrado receberam a homenagem os servidores Giovani Vasconcelos Severo, Adriana Motta de Morais e Fátima Lucilene Severo Teixeira.

Tão logo o Juiz Rafael retornou a Alegrete em seu expediente, reuniu toda turma de servidores para externar as homenagens e entregar pessoalmente os troféus aos dois servidores que não puderam estar presente na solenidade, Adriana Motta de Morais e Giovani Vasconcelos Severo.

Equipe de servidores reunida para entrega dos troféus oferecidos pelo Tribunal de Justiça do RS

Outo homenageado foi o Juiz Thiago Tristão Lima que atende em regime de substituição na Comarca de São Vicente do Sul e é o titular da Vara de Família no município. Lidiane Lauzer Zamperete e Katia Simone Alves Pinto foram as servidoras homenageadas pelo PROREC, no trabalho conjunto ao Dr. Thiago, que não compareceu à solenidade devido estar afastado da jurisdição.

Fotos: reprodução