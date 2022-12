Jogos finais do citadino terão campanha solidária ao desportista Pablo Marzulo

Share on Email

O campeonato citadino de futsal entra na reta final a partir dessa sexta-feira (2). Dois jogos pelas quartas de final na divisão de acesso vão movimentar o ginásio da Arena Esportes e Lazer.

Mas a rodada desta noite tem um ingrediente a mais para o torcedor se deslocar até o ginásio. Organizadores e atletas organizaram uma campanha solidária ao desportista Pablo Marzulo, que está hospitalizado.

Além do ingresso que custa R$ 5,00 (Cinco Reais), o torcedor está convidado a colaborar com o alegretense que enfrenta problemas de saúde. Uma caixa logo na entrada da Arena (bilheteria) estará recebendo doações voluntárias de fraldas (tamanho G), e também doações em dinheiro. Todas doações serão entregues para a família do desportista.

Nesta sexta, a segundona terá seus dois primeiros classificados para semifinal. Às 20hs, Ser Atlas x Real Tchê/CAID, logo em seguida jogam Deportivo La Portera x Várzea Verde (21h).

Já no sábado (3), acontece a grande final da Série C, às 19h, em quadra Aimoré Futsal x Racing. A partir das 20h, a elite do futsal alegretense entra nas semifinais. AABB x Real e União Society/FNP x Fortaleza.

Importante ressaltar que na rodada de sábado, também será realizada a campanha caixa solidária ao desportista Pablo Marzulo.