No Dia Mundial de Combate à AIDS foram realizadas testagens e orientações no calçadão

Na quinta-feira(1º), ocorreu uma ação de testagem e informações no Calçadão de Alegrete, pela parte da manhã, desenvolvida pela Secretaria de Saúde do Município, por meio do SAE, em decorrência do Dia Mundial de Luta Contra a AIDS, porque a prevenção é o melhor caminho.

A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) e Organização Mundial de Saúde (OMS) cinco anos após a descoberta e 65 mil diagnósticos e 38 mil mortes.

“As pessoas precisam ter a consciência da importância da prevenção, sendo uma das formas a testagem. Os testes estão disponíveis ao longo do ano em todas as ESFs. Em caso de positivo no teste, o SAE estará à disposição”- destaca Elizabeth Souza Costa, coordenadora SAE.

O Serviço de Assistência Especializada (SAE), da Secretaria da Saúde a Prefeitura de Alegrete, atende cerca de 400 pacientes periodicamente com os medicamentos antirretrovirais para tratamento do HIV, sendo a maioria considerados indetectáveis, ou seja, que, por conta do tratamento, deixaram de transmitir o vírus.

Além da camisinha, que previne a contaminação pelo HIV, e também doenças sexualmente transmissíveis além da gravidez, existem outras duas formas. A “PEP”, medicação a ser utilizada por 28 dias após a exposição ao risco de contaminação. E outra é a “PREP”, oferecida desde o ano passado, no qual a pessoa faz uso contínuo mesmo sem ter HIV, mas que tem exposição à contaminação, com dosagem diária.

O SAE existe desde 1997 em Alegrete e conta com uma equipe multidisciplinar de médico, obstetra, ginecologista, pediatra, enfermeira, psicóloga, assistente social, nutricionista, farmacêutica e técnico em enfermagem.

HIV e AIDS

As duas situações são diferentes. O paciente pode ser portador do vírus HIV, mas não ter desenvolvido a doença AIDS. “É aí que muitas pessoas erram, ao se sentir bem e não fazer o exame, mesmo tendo o risco de uma relação sexual sem proteção, por exemplo. A questão do cuidado do teste e outros métodos é pessoal, todo mundo deveria fazer”- informa.



O horário de funcionamento do SAE é das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira. Mais informações pelo telefone (55) 34224271. O endereço é avenida Tiaraju, 1969, bairro Capão do Angico.