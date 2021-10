Juliette é um fenômeno: conheça o “império” que a ex-BBB tem nas mãos

Advogada, maquiadora e influenciadora digital, a paraibana virou um fenômeno após ganhar a vigésima primeira edição do Big Brother Brasil. O curioso é que, no início do reality show, a advogada não era uma das cotadas a chegar na final, muito menos a ganhar o prêmio.

No entanto, a partir da metade do programa, ela começou a ganhar uma legião de admiradores pelo país, os quais formaram fãs-clubes e a fizeram vencer o programa com 90,15% dos votos e a faturar o prêmio de R$ 1,5 milhão. Por incrível que pareça, essa quantia não chega nem perto do que Juliette fatura atualmente.

Há alguns meses, logo após Juliette Freire ganhar o BBB, o site Notícias da TV revelou que a maquiadora podia ganhar até R$ 43 milhões por ano com publicidade. O cálculo foi feito pelo especialista em negócios digitais, Thiago Cavalcante, o qual levou em conta o valor que a ex-BBB cobra por publipost e o número de seguidores que a artista tem no Instagram. Na época, Juliette já tinha incríveis 29 milhões de seguidores e, atualmente, possui 32,6 milhões.

É um verdadeiro império que a paraibana possui nas mãos. Além de posts patrocinados, ela pode vender stories no Instagram, vídeos no IGTV e lives patrocinadas na rede. A Later, plataforma de marketing especializada em Instagram, estima que um valor pago a um influenciador que tenha mais de 1 milhão de seguidores seja a partir de R$ 50 mil reais. Mas o faturamento de Juliette não se limita apenas às mídias digitais. Fora do ambiente virtual, a nova celebridade brasileira fechou diversos contratos milionários.

Uma desses contratos foi com a rede de lojas C&A. Segundo informações do colunista Leo Dias, a advogada vai receber um cachê fixo e ainda vai receber uma porcentagem do que for arrecadado com a venda das peças, totalizando cerca de R$ 5 milhões. É a primeira vez que a C&A faz um contrato desse formato. Além da rede de lojas, Juliette assinou contrato com marcas, como Avon, Americanas, Globoplay, L’Occitane au Brésil, Skol Beats (Ambev) e Pantene (Procter & Gamble). Somente com as duas últimas empresas, ela deve faturar mais R$ 4 milhões.

Por: João Baptista Favero Marques