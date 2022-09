Justiça Eleitoral realiza a carga e lacre das urnas de Alegrete

Share on Email

O Cartório da 005ª Zona Eleitoral informa as datas das cerimônias de preparação das urnas eletrônicas para as Eleições 2022, que poderão ser acompanhadas e auditadas pelo Ministério Público Eleitoral, Partidos Políticos, Federações de Partidos e Coligações, além da Ordem de Advogados do Brasil.

Neste primeiro momento, o calendário é referente ao primeiro turno do pleito, que ocorrerá no dia 02 de outubro.

Como funciona

Durante a cerimônia de carga e lacre, cada urna, até então sem dados, é configurada para determinada sessão eleitoral. Primeiro, o servidor da Justiça Eleitoral insere na urna, por meio de um cartão de memória, alguns dados, entre eles, nome do candidato, cargo que disputa, número de identificação e as inscrições eleitorais dos eleitores que votam na referida sessão.

Em seguida, é realizado o teste da urna para verificar se seus dispositivos estão funcionando, como o teclado, visor, impressora e avisos sonoros. Feito isso, todos os compartimentos da urna são lacrados e o equipamento já identificado (município, local de votação e sessão eleitoral), é guardado na caixa. Ao final da cerimônia, na presença de todos, é realizada uma auditoria por amostragem das urnas preparadas, na qual algumas urnas são sorteadas para passar por verificação da autenticidade dos aplicativos, das assinaturas digitais e a própria votação é testada.



As cerimônias a serem realizadas são as seguintes:

Geração de Mídia



22/09/2022 – das 09h às 19h e

23/09/2022 – das 09h às 19h.



Carga das urnas





22/09/2022 – das 9h às 19h;

23/09/2022 – das 9h às 19h e

26/09/2022 – das 9h às 19h.



Por fim, no dia 28/09/2022 às 12h, haverá inspeção das urnas e conferência visual dos dados contidos na tela, nos termos do art. 94 da Resolução TSE nº 23.669/21.



O Cartório da 005 ZE está em novo endereço: Luiz de Freitas, 206, ao lado do CFC.