Justiça pilchada: Comarca de Alegrete vai integrar o Movimento de Audiências Crioulas

Alegrete vai integrar o grupo que já realiza audiências crioulas. De acordo com o Juiz de Direito Rafael Echevarria Borba, ele recebeu o convite para que a Comarca de Alegrete também participe dos Movimentos de Audiências Crioulas, o que já é realizado desde 2006 anualmente sem qualquer interrupção, em Amaral Ferrador, Caiçara, Camaquã, Capão do Leão, Carazinho, Cerrito, Cristal, Encruzilhada do Sul, Estrela, Frederico Westphalen, Gaurama, Ijuí, Iraí, Muçum, Palmitinho, Santana do Livramento, Santo Antônio das Missões, Taquaraçu do Sul, Viadutos, Vicente Dutra e Viamão.

Inicialmente, ele procurou o coordenador dos Festejos Farroupilhas de Alegrete, Vereador Cléo Trindade e o presidente da subseção da OAB Alegrete, Valdir Vaz de Freitas. A audiência crioula será realizada no dia 17 de setembro, promovida pelo Fórum de Alegrete, nas comemorações dos Festejos Farroupilhas 2021.

O que ainda deverá ser definido é sobre o local da realização da audiência. Para o tradicionalista Cléo Trindade, uma entidade nativista da cidade deverá será escolhida para sediar o evento. Nesta audiência, todos deverão estar pilchados, inclusive o juiz Rafael que ao comparecer na Câmara trajava à gaúcha e isso tem sido um de seus diferenciais desde que chegou em Alegrete. Natural de Bagé, com gosto peculiar por nossas tradições , o Juiz Rafael Borba, de forma quase que rotineira, vai ao Fórum pilchado. A troca do tradicional terno e gravata, que marca os figurinos do juízes, pela pilcha, no início, quando chegou em Alegrete, há mais de um ano, chamou atenção dos colegas, servidores do Foro.

Para concluir, o coordenador Cléo disse ver com muita simpatia a iniciativa que é inédita em Alegrete e reforçou que será uma forma muito significativa de homenagem e integração nas comemorações farroupilhas de 2021.