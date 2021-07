Tão logo a matéria veiculada pelo Portal Alegrete Tudo sobre uma simulação de compra de bilhetes ida e volta até Porto Alegre, via aérea, no dia 17 de julho, uma centena de comentários veio à tona.

A reportagem entrou novamente em contato com o setor de relações com a imprensa da Azul Linhas Aéreas, para mais informações sobre os valores. Na simulação feita no dia 17, o valor para ida (dia 2 de agosto), e volta (5 de agosto), o custo total foi de R$ 1.338,49. Fizemos outra simulação no início da tarde da última quarta-feira (21). Com ida 5 de agosto e retorno 15 dias depois. O preço para uma pessoa ficou em R$ 1.188,49.

A empresa reafirma que os valores permanecem os mesmos de quando houve a divulgação do início das vendas, ou seja, com bilhetes a partir de R$ 315,80.

Sendo que as tarifas são válidas por trecho (ida ou volta), taxa de embarque do respectivo aeroporto inclusa. Sendo esta uma promoção válida somente para voos operados pela Azul Conecta. As reservas são obrigatórias, as quais devem ser realizadas no período de 17/07/2021 a 24/07/2021.

A empresa diz que as tarifas estão sujeitas a restrições, regras tarifárias e disponibilidade de assentos. Disponibilidade mínima de 4 assentos no valor promocional por trecho (origem/destino) publicado, considerando a totalidade de voos no período da promoção.

Fizemos outra simulação, dessa vez para o mês de dezembro. A ida no dia 2, custou R$ 178,80. A volta no dia 18, saiu por R$ 216,69 total ida e volta por R$ 395,49.

Em relação à política tarifária, a Azul esclarece que os preços praticados na comercialização dos bilhetes variam de acordo com alguns fatores importantes como trecho, sazonalidade, compra antecipada, disponibilidade de assentos, entre outros.

Além disso, a companhia ressalta que a alta do dólar e do combustível também são elementos que influenciam nos valores das passagens. A prefeitura entrou na reta final da revitalização no Aeroporto Gaudêncio Ramos para o voo inaugural no dia 2 de agosto.