Juventus das Casinha é o campeão do Torneio Zona Leste Sampa

O Juventus representando a gurizada das Casinha e o Buffon a rapaziada do Bairro Vera Cruz.

Competição foi pautada por disciplina e integração dos bairros

Em um jogo bem disputado a Juventus levou a melhor e conquistou o título ao vencer por 2 a 0 o bom time do Buffon. A arbitragem final contou com o Antônio Pica-Pau.

Com ajuda de voluntários e abnegados pelo esporte, torneio foi um sucesso

Conforme Giovane MB, um dos organizadores do torneio tudo ocorreu bem, onde as duas equipes representaram seus bairros jogando um bom futebol, mostrando rivalidade somente dentro de campo onde os times adotaram juntamente com ele a postura de unirmos os bairros para uma competição com zero violência e 100% esporte paz.

“Reunimos várias famílias e torcidas de diferentes bairro na competição. A Zona Leste hoje é um lugar de muita paz. Obrigado a cada um que nos ajudou a tornar este torneio tão agradável. Obrigado aos comércios que nos apoiaram como ( Bar do Bicudo) ( Bar Esquina Napoli ) e todos do bairro Sant’pasteur e Nossa Senhora Conceição e Euclides Guimarães forte abraço e até a próxima” destacou o incentivador.

O atleta Diosefer Totó capitão do Juventus recebeu o troféu de campeão, Juventus que teve o goleiro menos vazado, atleta Guaiaca.

Capitão Diosefer e goleiro Guaiaca do campeão Juventus das Casinha

Pelo Buffon da Vera Cruz o capitão Ricardo Dutra recebeu a premiação de vice-campeão.

Buffon da Vera Cruz levou o vice do Torneio Zona Leste Sampa

