Juventus “das casinhas” é bicampeão do Torneio Zona Leste

O time do Juventus sagrou-se campeão pela segunda vez do torneio Zona leste. A competição encerrou no último domingo (20).

Gurizada do Juventus levou o bi da Zona Leste

Em um grande jogo, o time das Casinhas fez 4 a 1, em cima do time da Nova Brasília, no clássico da Zona Leste. O terceiro lugar foi decidido entre Flamengo e Várzea Verde, melhor para o time do bairro Tancredo Neves nas penalidades. O Flamengo estreante na competição levou o troféu de 4º lugar.

Turma da Nova Brasília assegurou o vice.

Com 18 equipes nesta edição, o Torneio Zona Leste foi desenvolvido em três dias, 15, 19 e 20 de novembro. A 7° edição da competição resgatou o campo do Bairro Sant Pastous, desativado há mais de 12 anos. Capitaneados pelo organizador Geovane Moreira Barros, uma turma deixou o espaço nos trinques.

“Muitos torneios presenciei quando criança. Tinha uma escolinha chamada Sol Nascente dirigida pelo nosso saudoso Samuel, aí os tempos se passaram e terminaram os campeonatos de bairros. Hoje, com 25 anos, junto a minha comunidade tento resgatar, dar vida a este esporte tao valioso que é o futebol, visando o incentivo as demais comunidades”, destacou.

Com uma farta premiação e ajuda de muitos apoiadores, o Torneio Zona Leste se consolida como maior torneio de periferia da Fronteira Oeste.

