Karim Zarif, especialista em terapias orientais é referência em Alegrete

A clínica de acupuntura e terapias orientais comandada pelo terapeuta Karim Zarif é referência em Alegrete.

O profissional está com seu departamento médico a cinco meses na Rua Vasco Alves Nº 312, e explica os benefícios das técnicas orientais no tratamento de doenças e lesões como: asma, lesões musculares, dores lombares, insuficiências respiratórias, depressão e sessões de relaxamento.

Bem, minha história com acupuntura começou desde a minha adolescência onde, depois de tantos anos de tratamento convencional para a asma e rinite alérgica, resolvi apostar na homeopatia, acupuntura e fitoterapia, tratamentos naturais que são de grande eficácia.

Depois, alguns anos adiante planejei minha viagem a China em 2010.

Lá, além de me deparar com uma cultura maravilhosamente rica e milenar, novamente tive que recorrer à acupuntura para salvar minha vida de uma brutal crise asmática quando pela primeira vez na vida enfrentei 15 graus abaixo de zero ao escalar a muralha da China. Fui indo, o mais alto que pude até atingir cerca de uns 20 metros, faltou-me o ar abruptamente, desmaiei, perdi os sentidos e fui acordar na Clínica de Medicina Tradicional Chinesa de um tal Sr. Huang. Este senhor, era um velho sábio chinês daquela cidade, com quase 90 anos, tipo de guru e líder espiritual, mestre em acupuntura desde jovem.

Hoje, depois de tanto a acupuntura fazer parte da minha vida e ter me salvo, estudei o curso de Técnico em Acupuntura e Terapia Ayurveda e me especializei na área. Aqui em Alegrete faço atendimento voltados para todo tipo de lesões e doenças; depressão, asma, bronquite, lesões musculares, relaxamento muscular e doenças em geral.

