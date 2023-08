Casa do Alegrete, no coração da Expointer, vai mostrar a pujança da 3ª Capital Farroupilha

Em 2023, na 46ª edição da maior feira do agronegócio da América Latina que ocorre de 26 de agosto a 3 de setembro, não será diferente. Atualmente a Casa do Alegrete está sob a gestão do Sindicato Rural de

Alegrete – SRA.

A programação oficial (confira no card abaixo), inicia neste domingo (27), a cargo da Itagro, na segunda-feira (28), o IFFar/Alegrete e Itagro Aviação recebem os visitantes. Já na terça-feira (29), é a vez do Sindicato Rural e Pilecco Nobre. Na quarta-feira (30), a CAAL comanda a Casa do Alegrete. Na quinta-feira (31), o Saúde Rural estará na Casa e no dia 1º de setembro é a vez da Prefeitura e Fundação Maronna.

Numa retrospectiva histórica, é relevante mencionar que nos idos de 1996, o Sindicato Rural de Alegrete, num ato inovador do presidente, Antônio Augusto Bicca Pereira, hoje 1º vice-presidente do Sindicato, fez o lançamento da exposição agropecuária na sede da FARSUL, durante a Expointer.

Naquela oportunidade, o então presidente, num encontro informal com produtores rurais, entre eles André Barreto e Antonino de Souza Dornelles, respectivamente presidente e vice-presidente da Federação das Cooperativas de Arroz do RS e Ricardo Santos (Cooperativa Santa Terezinha) idealizaram a Casa do Alegrete.

Já no ano seguinte, em 1997, o projeto de ter um espaço de apoio, convívio e integração dos alegretenses aconteceu e a Casa do Alegrete se tornou realidade. Nesse primeiro ano, o Sindicato Rural de Alegrete contou com a parceria da prefeitura, cujo prefeito era José Carlos de Moura Jardim Filho.

Nos anos seguintes, entidades e empresas do município como o CDL, a CAAL, o Sicredi, a Pilecco Nobre aderiram ao projeto e a parceria se fortaleceu.

A partir daí, foram muitas as atividades realizadas na Casa do Alegrete, entre elas se destaca uma exposição de fotos do município, apreciadas pelos visitantes, muitos dos quais já não residiam mais na cidade, mas guardavam boas lembranças.

Outro momento relevante foi a criação do Certificado ”Mérito de Participação Silvio Domingues Alves”, que homenageava produtores rurais alegretenses, expositores de animais na Expointer a cada edição.

Neste ano de 2023, sob a gestão do Sindicato Rural de Alegrete juntamente com os parceiros e mais os apoiadores Agenda Remates, Associação dos Arrozeiros de Alegrete, Associação dos Engenheiros Agrônomos de Alegrete, Hotel Caverá, Conexão Pampa, Fazenda Esperança, Posto Texacão, Santa Carolina, SEAC- Gestão Agro e Saúde, Veterinária Caverá e URCAMP a Casa do Alegrete fixa suas raízes como uma amostra da pujança do município.

Neste contexto, a iniciativa do Sindicato Rural de organizar este espaço de integração e divulgação do município e de eventos ligados ao agro é mais um passo no sentido de cumprir sua missão de representar, defender e orientar os produtores rurais, com a finalidade de promover o associativismo e o desenvolvimento do agronegócio no município de Alegrete.

Fotos: reprodução