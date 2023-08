Sábado é dia de conhecer os últimos finalistas do Citadino 2023

Share on Email

O primeiro confronto da noite entre é entre Blackout e Raça. A equipe da Blackout fez a melhor campanha na fase e busca conseguir manter o mesmo nível de atuação da etapa anterior. Já a equipe do Raça fez uma campanha mais equilibrada, garantiu a classificação na última rodada e promete surpreender a equipe adversária.

Segundo jogo da rodada entre Assad e Tigres tem expectativa de ser um grande confronto no quesito técnico. As duas equipes fizeram boas campanhas na primeira fase e disputarão quem irá enfrentar a equipe do Aimoré na grande final da Série B.

Fechando a noite o grande confronto da rodada. AAbb e Fortaleza/Friends duelam em busca de uma vaga na finalíssima. A equipe da AAbb classificou-se na primeira colocação geral da Série A, já a equipe do fortaleza entrou na quarta colocação e promete imprimir muita dificuldade a atual campeã. As duas equipes enfrentaram-se na última rodada da primeira fase, e o placar ficou empatado em 5 a 5.

Fotos: Renan Irizaga