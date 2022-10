Kuaty’s Marmitas comemora três anos de muita dedicação, sucesso e acolhimento da comunidade alegretense

A empresa Kuaty’s Marmitas atua no segmento gastronômico desde outubro de 2019.

A empresa foi criada com o intuito de ajudar as pessoas que buscam uma maneira de otimizar seu tempo de almoço, buscando sempre trabalhar com os produtos da melhor qualidade e fazendo o possível para que não pese no orçamento.



Kuaty’s Marmitas é uma empresa familiar comandada por uma mulher e mãe em tempo integral, que mesmo com a correria garante a qualidade do produto, do atendimento, da empresa e do lar.



A microempresária Vanessa Safons de Castro teve a ideia de abrir o empreendimento quando percebeu a correria das pessoas no horário de almoço durante uma consulta médica do seu companheiro, que também ajuda na entrega das marmitas e auxilia na administração da empresa.

Vanessa começou o empreendimento com um capital limitado, porém com muita força de vontade procurou desenvolver a melhor maneira de investir e garantir qualidade na produção dos alimentos com aquele toque caseiro e especial.



Foi assim que iniciou um sonho que vem sendo regado de realizações até hoje.



A empresa trabalha com cardápio variado, entrega gratuita, pacotes e promoções para agradar o consumidor. E para clientes que optam por pagamentos fixos de encomendas mensais, quinzenais ou semanais garantem preços com desconto e entrega feita no horário combinado.

Kuaty’s Marmitas ganhou força, conquistou clientes de todos os cantos da cidade, continuou investindo em melhorias e o mais importante, segue firme com os propósitos primando pela qualidade em cada prato elaborado. O diferencial é variedade do cardápio e as porções muito bem servidas.



Para agradecer a confiança, a equipe da Kuaty’s Marmitas destaca alguns depoimentos de clientes.



Acompanhe:



Ariane Araújo

“Sou Ariane Araujo, mãe das gêmeas Aurora e Antônia que estão com 9 meses. As bebês têm APLV (alergia a proteína do leite de vaca) e devido a esta alergia, a alimentação delas deve ser muito bem controlada, pois não podem ingerir em hipótese alguma nada que contenha leite ou derivados para não desencadear uma crise. Como as bebês mamam no peito a minha alimentação passou a ser muito regrada desde a descoberta da APLV. Na correria com a lida da casa e com os cuidados com as meninas precisei começar a comer de vianda para facilitar um pouco a rotina. Por indicação procurei a Kuatys Marmitex e expliquei sobre a alergia das meninas. A Vanessa super solícita nos recebeu de braços abertos como clientes e desde então ela e toda a equipe cuidam com muito carinho dos nossos almoços. Sempre que necessário eles ajustam o nosso cardápio para que não venha nenhum alimento que possa fazer mal para as gêmeas. Cuidam do preparo para que não ocorra a contaminação com o leite, sem falar que mandam o feijão sempre coadinho já e com pouco tempero para que o almoço das pequenas seja o mais saudável possível. E tem dias que vem até um recadinho cheio de carinho junto com a marmitex. Me sinto acolhida por esta empresa que cuida com tanto amor da nossa alimentação tornando a minha rotina mais leve! Somente gratidão à esta equipe”!

Dileusa Gonçalves

“Kuaty’s Marmitas é garantia de ótimo atendimento, com aquela deliciosa comidinha caseira de qualidade, caprichada e entregue de segunda a sábado, pontualmente. Essa eu recomendo”.

João Victor Tesche

Kuaty’s Marmitas é simplesmente maravilhosa, estamos já há um bom tempo saboreando esse cardápio e o atendimento é incrível, pratos bem feitos e elaborados, com pontualidade e preço justo. Para quem precisa de praticidade e uma comida caseira no seu dia a dia kuaty’s e a melhor opção, recomendo demais.

Prof. Dr. Rodrigo Dalosto Smolareck

“Sou um cliente satisfeito com a qualidade dos serviços oferecidos pela Kuaty’s, o atendimento é personalizado e segue um rigoroso zelo técnico. Parabenizo a equipe pela potente atuação e pelo compromisso com a excelência em sua missão e valores”.

Kuaty’s Marmitas – sua aliada na correria do dia-a-dia!

Contato: (55) 9 8433 3985

Whatsapp: (55) 9 9726 5218

Redes sociais:

Facebook: Kuaty’s Marmitas

Instagram: @kuatys

Texto: Marketing Kuaty’s Marmitas

Aline Menezes