Ladrão é flagrado e detido por vítima no bairro Renascer

A informação recebida era de que uma vítima havia flagrado um indivíduo furtando ferramentas de trabalho em sua propriedade e estava detido ou suspeito no local.

Ao chegar no endereço, a guarnição identificou o autor do furto como um homem de 22 anos. Durante a abordagem, uma equipe policial constatou que o suspeito estava carregando um saco contendo 10 chaves de boca, um alicate, uma serra arco e uma politriz, todos os objetos que permaneceram com a vítima.

Diante dos fatos, todas as partes envolvidas foram conduzidas até a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA). Na Delegacia, foi determinado pela Delegada de Plantão que o suspeito fosse autuado em flagrante delito pelo crime de furto. Foi arbitrada uma fiança no valor de um salário mínimo, porém, a mesma não foi paga pelo indivíduo, desta forma, ele foi encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete.